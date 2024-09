Terzo Settore e sviluppo territoriale, a Città della scienza focus su welfare generativo e innovazione digitale

Domani, venerdì 27 settembre, e sabato 28 settembre, si terrà a Città della Scienza a Napoli il “Forum delle Comunità Attive e delle Reti Solidali”, un evento di grande rilevanza dedicato al Terzo Settore e alla promozione di un nuovo modello di sviluppo per il Mezzogiorno. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Super Sud, metterà al centro il welfare generativo, l’innovazione digitale e la coprogettazione, come strumenti fondamentali per rafforzare la coesione sociale e la crescita delle comunità locali. Il forum si aprirà venerdì 27 settembre alle ore 10:00 con i saluti istituzionali di Giovanni D’Avenia, presidente Fondazione Super Sud, Lucia Fortini, assessore alle Politiche Sociali della Regione Campania, Luca Trapanese, assessore al Welfare del Comune di Napoli, e Giuseppina Tommasielli, vicepresidente Fondazione Idis – Città della Scienza

Alle 11 avrà inizio la prima tavola rotonda, “Le Fondazioni a Servizio delle Comunità”, con la partecipazione di Orazio Abbamonte, presidente Fondazione Banco di Napoli, Stefano Consiglio, presidente Fondazione con il Sud, e Domenico Credendino, presidente Fondazione Carisal, moderata dal giornalista Fabio Amendolara. A seguire, alle 12:00, si terrà la tavola rotonda “Le Nuove Sfide per la Solidarietà al Sud”, che vedrà tra i relatori Giovanni Galano, Garante per l’Infanzia Regione Campania, Carlo Marino, sindaco di Caserta e presidente ANCI Campania, Giovanni Mensorio, consigliere regionale e presidente Commissione Lavoro Regione Campania, e Alessandra Locatelli, Ministro per le Disabilità, con la moderazione di Fabio Amendolara

La seconda giornata sarà interamente dedicata ai tavoli tematici, a partire dalle ore 10:00. Il primo tavolo, “Pnrr – Cambiamenti e Continuità”, vedrà gli interventi di esperti accademici come Salvatore Farace (Università di Salerno) e Salvatore Gargiulo (Università Suor Orsola Benincasa), mentre il secondo tavolo su “Co-progettazione e Co-programmazione” sarà incentrato sulla governance partecipata con la partecipazione di Melicia Comberiati (Cisl Napoli) e Paola De Roberto (Assessore alle Politiche Sociali Salerno). Il terzo tavolo tematico tratterà l’Innovazione Sociale con interventi di Autilia Cozzolino (Centro Studi Srm) e Francesco Pirone (Università Federico II), mentre il quarto sarà dedicato alla Digital Innovation e all’Intelligenza Artificiale con contributi di esperti come Sergio Bellucci, saggista, e Virgilio D’Antonio (Università di Salerno)

La chiusura dei lavori è prevista per le ore 16,30 con la tavola rotonda conclusiva “Il Futuro delle Comunità Attive nel Mezzogiorno”. L’incontro sarà l’occasione per tracciare un bilancio del forum e discutere delle prospettive future per il Terzo Settore, con la partecipazione di Don Federico Battaglia, segretario dell’Arcivescovo di Napoli, Adriano Giannola, presidente Svimez, Raffaele Sibilio, professore di Sociologia Generale (Università Federico II), e Stefano Zamagni, economista (in collegamento). Modera il professor Sergio Beraldo (Università Federico II).

Il Forum delle Comunità Attive rappresenta un’importante opportunità per favorire il dialogo tra istituzioni, privato e società civile, gettando le basi per un nuovo modello di sviluppo territoriale e sociale nel Sud Italia.

Il programma