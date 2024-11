Terzo settore, inclusione lavorativa: gara da 250 milioni per il 2025

“L’anno prossimo avremo un bando molto importante sull’inclusione lavorativa da 250 milioni che si rivolgerà agli enti del Terzo settore. Ho già parlato con il ministro Lollobrigida per avere un pezzettino proprio dedicato all’agricoltura sociale”. Lo ha detto la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli a margine del convegno ‘Marche: terra di agricoltura sociale’, promosso dalla Regione, a Colli del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. “Noi ci basiamo su una norma, la legge 68 del 1999 che in effetti è un po’ datata ma l’Italia – ha ricordato la ministra – è anche l’unico Paese in Europa che ha una legge sull’inclusione lavorativa. E’ cambiato il mondo nel frattempo e bisogna pensare a delle interfacce per garantire alle aziende che hanno bisogno di determinati posti con mansioni specifiche, che le caratteristiche, le capacità e i talenti di ogni persona vengano rispettati nel matching tra i bisogni della persona e l’assunzione stessa. Quindi c’è bisogno di servizi anche un po’ più innovativi. In questa direzione serve avere tutti uno sguardo diverso: il mondo istituzionale, il mondo privato ma anche i singoli cittadini. Se cominciamo a pensare alla valorizzazione della persona, alle sue potenzialità e non ai limiti allora penso che riusciremo anche a cambiare la mentalità di coloro che – ha sottolineato – pensano che il mondo della disabilità è un mondo a parte, mentre siamo tutti parte dello stesso mondo anche sul tema dell’inclusione”. Locatelli si è impegnata a tornare nelle Marche “per visitare qualcuna di queste realtà che fanno agricoltura sociale in modo così innovativo ed importante per il territorio. Credo che questo sia un comparto che possiamo sviluppare”.