Terzo settore, Innovazione Sociale: Premio targato Fondazione Cdp

La Fondazione Cdp, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, ha lanciato l’invito di partecipazione al Premio Innovazione Sociale, con l’obiettivo di sostenere le migliori soluzioni innovative per favorire l’inclusione sociale dei più fragili.

Il premio si rivolge a enti non profit che hanno sviluppato progetti scalabili e orientati a risolvere bisogni sociali concreti in Italia. I principali obiettivi del Premio sono: inclusione sociale e lavorativa, con focus sul sostegno a soggetti fragili; innovazione tecnologica e professionale, con soluzioni basate su AI, nuove tecnologie e imprenditoria; Sostenibilità, con progetti a lungo termine, scalabili e sostenibili

Il Premio prevede un totale di 90.000 euro per il vincitore di ciascuna delle tre categorie e 45.000 per il secondo classificato. Inoltre, verrà assegnato un Premio speciale da € 90.000 per le soluzioni che utilizzano tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale, per l’inclusione sociale.

Possono partecipare Enti del Terzo Settore (ETS), Ong, Onlus, Cooperative Sociali, Imprese Sociali e Startup innovative a vocazione sociale.

I finalisti del Premio avranno accesso a ulteriori strumenti di supporto per favorire lo sviluppo dei loro progetti. Inoltre, entro luglio 2025, è previsto un percorso di mentoring intensivo, che aiuterà i finalisti a ottimizzare le soluzioni per competere nella fase finale.

E’ possibile candidarsi entro il 7 aprile 2025.