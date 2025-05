Terzo settore, lotta alle dipendenze: nuovo contest dell’Istituto Ganassini

“Ganassini Social Responsibility”, al via la decima edizione. Il Bando sociale di Istituto Ganassini, azienda italiana leader nel settore della dermocosmetica, celebra i primi 10 anni di attività con un’edizione interamente dedicata alla lotta alle dipendenze. In tutte le loro forme: da quelle derivanti dall’abuso di sostanze (alcool, droghe, farmaci) a quelle comportamentali (gioco d’azzardo, uso eccessivo di tecnologia, disturbi legati al cibo, ecc.). L’iniziativa ha l’obiettivo di sviluppare e promuovere progetti e attività di utilità sociale, realizzati grazie al lavoro di associazioni, onlus, comitati, fondazioni, società cooperative o altri enti di carattere privato senza scopo di lucro. Claim del Bando 2025 è #DipendenzaNonSostenibile, al fine di raccogliere iniziative incentrate sulla formazione, prevenzione e supporto nell’ambito dei rischi legati a comportamenti compulsivi e a prevenire situazioni di dipendenza. Anche quest’anno, al vincitore sarà assegnato un contributo di 5.000 euro da investire nel progetto realizzato o da realizzare. Relativamente al tema delle dipendenze, Istituto Ganassini accetterà: progetti volti alla sensibilizzazione sui rischi legati alle dipendenze, con attenzione agli effetti su salute, relazioni sociali ed equilibrio economico; percorsi educativi di prevenzione rivolti a giovani e adulti, anche in ambito scolastico, con il coinvolgimento di esperti, operatori sanitari ed educatori; azioni di supporto e sensibilizzazione nelle comunità locali, volte a rafforzare la consapevolezza collettiva e a contrastare lo stigma associato alle dipendenze; attività di comunicazione e divulgazione, finalizzate a promuovere un approccio critico e consapevole verso le dipendenze, attraverso campagne informative, strumenti digitali e materiali educativi; attività volte alla promozione di investimenti per ampliare l’accesso ai servizi di prevenzione.

Per partecipare al Bando, basta registrarsi al sito www. ganassinisocialresponsibility. com, caricare il materiale necessario (descrizione del progetto, contatti ed eventuale materiale fotografico o video) e una copia dello Statuto o dell’Atto costitutivo dell’associazione sul sito, oppure inviare tutto il materiale descritto via e-mail all’indirizzo socialresponsibility@ ganassini.it entro le ore 16 di venerdì 21 novembre 2025. Il progetto vincitore sarà annunciato dalla giuria esaminatrice lunedì 26 gennaio 2026. Il regolamento completo è consultabile e scaricabile sul sito di Istituto Ganassini.