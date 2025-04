Terzo settore, lotta alle disuguaglianze: Fondazione Unipolis stanzia 400mila euro

Dopo il successo della scorsa edizione, Fondazione Unipolis, la fondazione d’impresa del Gruppo Unipol, rinnova il proprio impegno con l’avvio del nuovo Bando Act – Aspirare. Coinvolgere. Trasformare, un’iniziativa in linea con il nuovo Piano Strategico triennale 2024-2026 e destinata a progetti volti a favorire una società più inclusiva e solidale. Con uno stanziamento complessivo di 400 mila euro, il bando si rivolge a organizzazioni del Terzo Settore e altri soggetti impegnati nella lotta alle disuguaglianze, nella promozione di una mobilità sostenibile e nel miglioramento del welfare.

Lo scopo principale del Bando è sostenere le persone più fragili, facilitando l’accesso alle opportunità, all’autonomia e ai diritti, contribuendo così alla creazione di una cittadinanza attiva e inclusiva. L’obiettivo è favorire il protagonismo dei giovani, l’integrazione delle persone migranti e la promozione della parità di genere. Per raggiungere tali finalità, la Fondazione si impegna in tre aree di attività, che corrispondono alle categorie in cui è articolato il bando: Disuguaglianze: sostegno a progetti che contrastino le disparità educative, economiche e sociali, promuovendo percorsi di crescita e autonomia. Saranno privilegiate iniziative che incentivino pari opportunità nell’ambito dell’occupazione giovanile, del diritto allo studio e alla formazione, nelle questioni di genere. Mobilità: supporto a proposte che accrescano la consapevolezza su rischi e regole della strada, promuovano un suo uso condiviso per il miglioramento della vita di tutti (soprattutto dei soggetti più vulnerabili), realizzino infrastrutture digitali e fisiche per la sicurezza stradale. Welfare: finanziamento di progetti che rispondano alle nuove esigenze sociali, migliorando il benessere psico-fisico e l’accesso ai servizi sociosanitari per chi ha difficoltà di accesso (barriere sociali, economiche, culturali, geografico-territoriali). Unipolis intende sostenere anche progetti di contrasto alla denatalità e di supporto dell’invecchiamento attivo.



Dal 9 aprile al 5 giugno 2025 entro le ore 13.00, le organizzazioni interessate su tutto il territorio nazionale potranno presentare le proprie candidature attraverso il formulario dedicato disponibile online. Ogni soggetto potrà candidare un solo progetto, utilizzando i modelli forniti sul sito ufficiale www.fondazioneunipolis.org/ BANDO-act. Le attività dovranno essere realizzate in Italia a partire da novembre 2025, con una durata massima di 24 mesi e termine ultimo entro novembre 2027.

Le proposte selezionate riceveranno un contributo fino a un massimo di 100 mila euro per progetto, che coprirà fino al 75% dei costi totali. Il sostegno economico sarà erogato in due o tre tranche, in base alla durata del progetto: una iniziale dopo la comunicazione della selezione nel mese di ottobre 2025; una tranche intermedia se il progetto ha durata superiore ai 12 mesi, dopo una valutazione delle attività svolte con relativa rendicontazione economica; una finale alla chiusura del progetto e alla presentazione della relativa rendicontazione, anche in funzione dell’effettivo raggiungimento dei risultati previsti nella proposta presentata.