Terzo settore, mobilità sostenibile: avviso da 4,5 milioni per il Sud

Necessità di spostarsi, distanziamento sociale, rispetto per l’ambiente. Tre parole chiave che disegnano l’attuale quadro della mobilita’ ai tempi del Coronavirus. Va in questa direzione il bando per la mobilità sostenibile al Sud – che si rivolge alle organizzazioni di terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia – con cui la Fondazione con il Sud mette a disposizione 4,5 milioni di euro per incentivare la diffusione, nelle abitudini e nei comportamenti dei cittadini, di una nuova cultura della mobilità che porti ad adottare scelte alternative alle attuali forme di trasporto privato, favorendo la diffusione di modelli sostenibili a basso impatto ambientale e con ricadute positive sulla qualita’ di vita anche a livello sociale ed economico. Il bando scade il 19 maggio 2021 e le proposte dovranno essere presentate online attraverso la piattaforma Cha’iros dal sito www.fondazioneconilsud.it. “È la prima volta che affrontiamo in modo diretto questo tema – ha dichiarato il presidente Carlo Borgomeo – e lo facciamo non con l’intento di risolvere un problema, molto complesso e di vaste dimensioni, ma per promuovere una maggiore attenzione alla sostenibilita’ sociale, oltre che ambientale ed economica, anche nell’ambito della mobilita’ al Sud, mettendo al centro l’inclusione sociale e fornendo al pubblico possibili modelli nati dalle esigenze delle comunita’ locali”. Per Borgomeo si tratta di “un cambiamento auspicato rispetto alle storiche criticita’ sulla mobilita’ interna in molte aree del Sud, che acquista ancora piu’ senso proprio durante e dopo questa emergenza”.