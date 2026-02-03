Terzo settore, premio per tesi di laurea: candidature entro il 16 marzo

E’ da oggi online il bando della seconda edizione di Terzo-Premio Claudia Fiaschi, che premia, rispettivamente con 1.500 e 2.500 euro, la miglior tesi di laurea magistrale e la miglior tesi di dottorato di ricerca discusse nel corso del 2025, sul valore e l’impatto del Terzo settore. L’iniziativa è promossa dal Forum Terzo Settore, in collaborazione con Corriere Buone Notizie, in ricordo di Claudia Fiaschi, cooperatrice sociale, ex portavoce del Forum Terzo Settore e personalità di assoluto rilievo nel mondo del Terzo settore, scomparsa due anni fa.

“Terzo” è il titolo del libro di cui fu autrice, pubblicato nel 2022 dal Corriere della Sera. Come nella prima edizione del bando, anche per il 2026 si presterà maggiore attenzione alle tesi dedicate ai seguenti temi, particolarmente cari a Claudia Fiaschi: soluzioni di welfare di comunità; innovazione nei servizi educativi e nel contrasto alla povertà educativa; parità di genere e leadership femminile nello scenario dell’economia sociale; finanza e sostenibilità per l’ecosistema del Terzo settore; comunicazione sociale; impiego dell’intelligenza artificiale per il bene comune. Le domande saranno valutate da un Comitato scientifico composto da: Stefano Zamagni (Università di Bologna), Luca Gori ( associato Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa), Stefano Granata (Presidente Confcooperative- Federsolidarietà), Giancarlo Moretti (portavoce del Forum Terzo Settore), Elisabetta Soglio (Direttrice Corriere Buone Notizie), Paolo Venturi (Direttore Aiccon). “Con questa iniziativa, il ricordo di Claudia diventa impegno a proseguire la sua spinta innovatrice, coinvolgendo i giovani e dando loro protagonismo. Lo scorso anno ‘Terzo-Premio Claudia Fiaschi’ ha riscosso un notevole successo, ora puntiamo a renderlo un riferimento sempre più autorevole e riconoscibile nel mondo accademico e del Terzo settore. Vogliamo che le idee di Claudia Fiaschi raggiungano e ispirino sempre di più studenti e ricercatori universitari, e, contemporaneamente, vogliamo dare strumenti e opportunità nuove a chi guarda al Terzo settore con interesse”. Così Giancarlo Moretti, portavoce del Forum Terzo Settore. Il bando è disponibile sul sito del Forum Terzo Settore (www.forumterzosettore.it) e resterà aperto fino al 16 marzo.