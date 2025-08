Terzo settore, raccontare il Mezzogiorno: 500mila euro per 10 opere cinematografiche

Torna il “Social Film Production Con il Sud”, il bando che fa incontrare il mondo del Cinema – imprese cinematografiche italiane o internazionali – con il terzo settore – organizzazioni non profit meridionali – per raccontare il Sud Italia su tematiche sociali. L’iniziativa, giunta alla terza edizione, è promossa da Fondazione Con il Sud e Fondazione Apulia Film Commission, che mettono a disposizione complessivamente 500mila euro per produrre 10 opere filmiche che affrontino il tema del processo virtuoso di sviluppo del capitale sociale nel Sud Italia. Il bando scade il 3 novembre 2025 ed è disponibile sul sito della Fondazione Apulia Film Commission (www.apuliafilmcommission.it), su quello della Fondazione Con il Sud (www.fondazioneconilsud.it) e sul sito dell’iniziativa (www. socialfilmproductionconilsud. it). L’iniziativa si rivolge a partenariati composti da almeno tre organizzazioni: l’impresa cinematografica proponente dovrà essere affiancata da almeno due enti del terzo settore meridionale (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia) che avranno un ruolo di valorizzazione e promozione della tematica affrontata, nella fase di ideazione e realizzazione del prodotto audiovisivo e della promozione. Le riprese, così come le attività di promozione sul territorio, potranno essere svolte in una o più delle regioni meridionali in cui interviene la Fondazione Con il Sud (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia). Le opere potranno essere documentari (della durata compresa tra i 20 e i 52 minuti) o cortometraggi di animazione (della durata minima di 10 minuti). A disposizione 50mila euro complessivi per progetto.

Le proposte potranno affrontare una o più tematiche sociali tra quelle previste nel bando, tra cui: beni comuni e territorio; legalità; diritti; nuove generazioni; cittadinanza attiva; oltre i luoghi comuni e pensiero femminile. Attraverso le due precedenti edizioni del Social Film Production Con il Sud sono stati prodotti 16 documentari e quattro cortometraggi che, oltre a essere proiettati nelle sale e trasmessi in canali televisivi o piattaforme digitali, essere stati selezionati in numerosi festival nazionali e internazionali ottenendo importanti riconoscimenti, sono ancora al centro di incontri ed eventi partecipativi promossi in contesti istituzionali, sociali, culturali ed educativi legati ai temi affrontati. I documentari e cortometraggi attualmente sono disponibili su Amazon Prime Video, che ha dedicato un carosello “Un Sud mai visto” all’iniziativa, e su Rai Play, contribuendo ad alimentare e qualificare una originale narrazione sul Sud e sul sociale verso l’opinione pubblica. L’iniziativa è realizzata in modo congiunto e integrato dalla Fondazione Con il Sud e dalla Fondazione Apulia Film Commission, sostenuta pariteticamente dai due enti e in particolare dalla Regione Puglia a valere su risorse del programma regionale per il Welfare culturale e con risorse private dalla Fondazione Con il Sud.