Terzo settore, startup a impatto sociale: seed fund fino a 125mila euro

SocialFare ha lanciato il bando Planet Foundamentals, con l’obiettivo di accelerare startup ad impatto sociale in grado di offrire soluzioni innovative in risposta alle sfide sociali più urgenti. La scadenza per partecipare è fissata al 5 maggio 2024.

Ogni startup può ricevere un seed fund fino a 125.000 euro (di cui il 20% da corrispondere a SocialFare come servizi di accelerazione), per una percentuale di equity variabile in relazione alla valutazione societaria.

La call offre 4 mesi di accelerazione intensiva (un programma online e offline a tempo pieno presso Rinascimenti Sociali, Torino).

Possono partecipare al bando startup che siano early stage con prototipo validato o con un prodotto sul mercato (non sono in target: business idea e scale-up);siano già costituite (startup innovative, SIAVS, S.r.l.) o realtà ancora in fase di costituzione; siano startup ad impatto sociale intenzionale, addizionale e misurabile, che si distinguano per l’offerta di un prodotto/servizio altamente innovativo.