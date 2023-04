Terzo settore, umanizzazione delle cure: Teva premia i migliori progetti del 2023

Riconoscere il lavoro delle associazioni che sviluppano progetti, attività e iniziative di solidarietà per rendere meno difficile il momento della malattia, creando un ambiente più confortevole e supportando i pazienti nei loro percorsi di cura. È con questo spirito che l‘azienda farmaceutica Teva promuove gli ‘Humanizing Health Awards’, l’iniziativa ideata per sostenere e incoraggiare gli enti senza scopo di lucro impegnati nell’umanizzazione delle cure in ambito sanitario. “L’efficienza del nostro sistema sanitario e assistenziale – rileva Umberto Comberiati, Amministratore Delegato di Teva Italia – è frutto del grande impegno che, ogni giorno, i professionisti sanitari dedicano alla cura della salute della popolazione, ma anche del lavoro delle associazioni e dei volontari che promuovono progetti di grande valore per l’umanizzazione delle cure. In Teva Italia crediamo in un approccio olistico dove il percorso diagnostico, clinico e terapeutico del paziente si completa con interventi di natura psicologica, relazionale ed emozionale. Per questo motivo, ogni anno, premiamo il lavoro delle associazioni impegnate nel migliorare il contesto in cui si affrontano le cure e siamo molto orgogliosi di aver già potuto dare un concreto aiuto allo sviluppo di 12 progetti nel corso delle precedenti edizioni”. Le 4 associazioni vincitrici degli Humanizing Health Awards 2023 riceveranno una donazione di 10.000 euro ciascuna, per supportare progettualità dedicate ai pazienti o ai loro caregivers non retribuiti, capaci di umanizzare la salute e migliorare i percorsi di cura in caso di malattie croniche, malattie gravi o malattie potenzialmente rischiose per la vita. Gli enti no profit interessati all’iniziativa, possono inviare le proprie candidature seguendo le indicazioni presenti nel bando pubblicato sul sito di Teva Italia. E’ possibile consultare il regolamento al link https://www.tevaitalia.it/ pazienti/humanizing-health- awards/regolamento-humanizing-health- awards-2023/ e presentare la propria candidatura fino alle ore 23:59 di venerdì 19 maggio 2023.