Terzo Settore, “Vita & Opportunità”: pubblicato il bando da 380 milioni di euro 

“È stato pubblicato il bando “Vita & Opportunità – Un futuro migliore e di valore per tutti”, che si rivolge in particolare agli Enti del Terzo Settore, per il finanziamento di progetti che promuovano il diritto delle persone con disabilità a una vita sociale, lavorativa e ricreativa piena e partecipata e il più possibile autonoma e indipendente, e aumentino possibilità, opportunità e occasioni di crescita e innovazione nell’ambito dello sviluppo di percorsi formativi, occupazionali, ricreativi e di vita”. Lo annuncia il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

“Il bando – spiega – ha una dotazione di 380 milioni di euro e si compone di tre linee: Progetto di vita; Agricoltura sociale; Attività ricreative per bambini e giovani con disabilità”. “Con il bando Vita & Opportunità vogliamo accompagnare e sostenere percorsi reali di crescita e autonomia concreta – conclude il Ministro Locatelli-. Investiamo così nelle persone, nei loro talenti e nel diritto di ciascuno a costruire il proprio progetto di vita. Dalla data di apertura dello sportello prevista lunedì 2 marzo 2026 ci saranno 180 giorni per presentare i progetti. Ciascun soggetto proponente, sia in qualità di capofila che di partner può presentare una sola istanza di partecipazione relativa a un solo progetto conforme alle specifiche caratteristiche di una delle tre Linee”.