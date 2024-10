Tesla a picco a Wall Street, oltre -8% dopo presentazione “Robotaxi”

Roma, 11 ott. (askanews) – Tesla a picco in Borsa, il produttore di auto elettriche perde oltre l’8% a Wall Street dopo l’evento di presentazione del suo nuovo “Robotaxi”, un veicolo a due posti senza conducente – ma c’è anche una versione più grande – che conta di lanciare in produzione dal 2026 per commercializzarlo sotto i 30.000 dollari. Secondo gli analisti citati dal Finacial Times a deludere potrebbe essere stata la mancanza di dettagli sul progetto, che ad oggi sembra essersi focalizzato più sul design che sulle tecnologie necessarie. Con il calo odierno la capitalizzazione del gruppo di Elon Musk in Borsa sia è assottigliata di circa 40 miliardi di dollari, ma a 687 miliardi di dollari resta la prima casa automobilistica al mondo pert capitalizzazione. (fonte immagine: Tesla).