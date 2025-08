Tesla, il cda assegna a Musk 29 miliardi di dollari in azioni

Una mossa per mantenerlo alla guida dell’azienda

Milano, 4 ago. (askanews) – Il Consiglio di amministrazione della casa automobilistica statunitense ha approvato oggi l’assegnazione al suo Ceo Elon Musk di 96 milioni di azioni al prezzo di 23,34 dollari, lo stesso prezzo di esercizio al momento dell’adozione del piano di remunerazione del capo di Tesla nel 2018, poi annullato a dicembre 2024 da un tribunale del Delaware per irregolarità nel processo di approvazione. Lo fa sapere la società in un documento depositato presso l’Autorità di regolamentazione dei titoli statunitensi. Una mossa per trattenere in tutti i modi Musk.Alla chiusura delle contrattazioni alla Borsa di New York di venerdì, il prezzo delle azioni Tesla ha chiuso a 302,60 dollari, portando questo compenso a circa 29 miliardi di dollari, circa 25 miliardi di euro. L’obiettivo – conferma l’Associated press – è mantenere l’eccentrico imprenditore alla guida dell’azienda.