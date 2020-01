Tesla, titolo supera 500 dollari e vola il patrimonio di Elon Musk

Roma, 13 gen. – (Adnkronos) – E’ stato un avvio d’anno ‘scoppiettante’ per il titolo Tesla che, dopo la diffusione dei dati del quarto trimestre 2019, oggi ha superato per la prima volta quota 500 dollari, valore che rappresenta un raddoppio della capitalizzazione in appena tre mesi (la quotazione era di 247 dollari allo scorso 11 ottobre) e che, di conseguenza, significa un guadagno del 100% per la quota del fondatore .

Il dato è ancora più impressionante se si considera la quotazione a inizio giugno 2019 (circa 178 dollari): chi avesse investito allora avrebbe portato a casa, in appena sette mesi, una plusvalenza del 180%. Un ritorno impressionante, per una società che nella sua storia non ha mai restituito un dollaro in dividendi.

Alle quotazioni odierne, Elon Musk – che possiede il 22% di Tesla – si conferma come uno dei miliardari con il patrimonio in più rapida ascesa rispetto all’ultima classifica ufficiale di ‘Forbes’: se nel marzo 2019 l’eccentrico imprenditore sudafricano era alla 40ma posizione nella lista dei più ricchi a livello globale, in pochi mesi il suo patrimonio è passato da 22,3 a 29 miliardi di dollari.

Un balzo che potrebbe averlo catapultato intorno alla 30ma posizione, distaccando il primo degli italiani, Giovanni Ferrero, che lo precedeva al 39mo posto, ma fermo – secondo la rivista – a ‘soli’ 22 miliardi. La differenza – rispetto a quest’ultimo – è tutta nell’andamento delle Borse mondiali: laddove Ferrero non è quotata, Tesla è soggetta alle oscillazioni dei mercati, nel bene e nel male.

E questo – su patrimoni ancora più ‘stellari’ – potrebbe portare a un inedito sorpasso: infatti, complice l’andamento di Amazon, il numero uno della classifica Forbes Jeff Bezos ha visto nel frattempo il suo patrimonio calare di circa 14 miliardi di dollari, scendendo a quota 117 miliardi, mentre alle sue spalle Bill Gates ha registrato un incremento da 96 a 109 miliardi.

Due patrimoni personali che – sommati – valgono quanto il Pil della Grecia, mentre Elon Musk – incurante delle critiche – ‘sogna le stelle’. Letteralmente, visto che – potenzialmente – la sua compagnia spaziale ‘SpaceX’ potrebbe diventare una gallina dalle uova d’oro in un futuro non lontano.