Tesla vola dopo report su norme Trump per auto guida autonoma

New York, 18 nov. (askanews) – Le azioni Tesla sono balzate del 6,3%,lunedi’, in apertura di Wall Street a seguito di un report analizzato da Bloomberg e CNBC secondo cui il team di transizione del presidente eletto Donald Trump sta pianificando l’adozione di un quadro federale per regolamentare i veicoli a guida autonoma, facendone una priorita’ assoluta per il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti.

Le auto a guida autonoma sono il pallino di Elon Musk, Ceo della casa automobilistica e stretto collaboratore di Donald Trump che lo ha nomiato a guida del neonato Dipartimento per l’efficienza governativa, assieme a Vivek Ramaswamy.

L’annuncio del quadro normativo favorira’ l’azienda di Musk che in ottobre ha presentato il suo primo “robotaxi”, un veicolo autonomo in grado di guidare le persone a destinazione senza la necessita’ di supervisione umana. Il veicolo a due posti lanciato in ottobre costa 30.000 dollari e non ha pedali e volante.