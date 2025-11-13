“Tesori dei Faraoni”: a Roma la mostra record anticipa l’apertura

Roma, 13 nov. (askanews) – La mostra “Tesori dei Faraoni”, ospitata alle Scuderie del Quirinale, sta conquistando il pubblico con un successo straordinario. A sole tre settimane dall’inaugurazione, sono già stati venduti oltre 98.700 biglietti, con un’impennata delle richieste nei fine settimana, tanto che le disponibilità stanno rapidamente esaurendosi.

Per rispondere a questa eccezionale affluenza, a partire da sabato 16 novembre, l’apertura della mostra nei weekend e nei giorni festivi sarà anticipata alle 9:00, un’ora prima rispetto all’orario consueto delle 10:00. I biglietti per queste nuove fasce orarie sono già disponibili in prevendita.

L’iniziativa conferma l’enorme interesse che la rassegna “Tesori dei Faraoni” sta suscitando nel nostro Paese e all’estero, offrendo un’opportunità unica per immergersi nel fascino e nel potere dell’antico Egitto nel cuore di Roma. Fino al 3 maggio 2026, turisti e residenti potranno così scoprire l’eredità straordinaria di una civiltà che continua a esercitare un potente fascino sul mondo contemporaneo.

Biglietti acquistabili su: www.scuderiequirinale.it o su Vivaticket.it.