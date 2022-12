Tesoro di San Gennaro, al via il nuovo programma di visite “teatralizzate”

Appuntamenti speciali al museo del Tesoro di San Gennaro in occasione della festività dell’Immacolata. Giovedì 8 e venerdì 9 dicembre (ore 18.00) si darà il via ad un nuovo programma di visite guidate teatralizzate che saranno proposte dal museo ogni mese per scoprire curiosità, aneddoti noti e meno noti su episodi legati alla storia di Napoli e San Gennaro. Il calendario completo delle visite teatralizzate sarà consultabile sul sito www.tesorosangennaro.it .

Protagonisti dei racconti, narrati dalla voce di guide speciali che ne saranno interpreti, sono sovrani, nobili e anche persone comuni. Fra i personaggi storici interpretati dagli attori, i visitatori incontreranno lungo il percorso Giovanni Spera e sua moglie Anna Lucrezia Spera, che sveleranno la storia della collana di perle che i coniugi donarono a San Gennaro, mentre il Re Ferdinando IV e la moglie Carolina si animeranno per raccontare le vicende legate alla famosa collana gemmata. Infine, a salutare i visitatori, l’interpretazione di una delle “parenti” del Santo, affiancata dal personaggio di Giuseppe Navarra, conosciuto come il Re di Poggioreale, che fu artefice del ritorno a Napoli del Tesoro di San Gennaro.

Un vero e proprio viaggio nel passato per immergersi ancora di più nella storia e nella bellezza del Tesoro e della Cappella dedicate al Santo.

Al termine del percorso sarà offerto un aperitivo nel cortile del Museo. Costi: € 25,00. Bambini fino ai 12 anni ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria.

Sabato 10 e domenica 11 dicembre (ore 16.00) sarà la volta dell’iniziativa “San Gennà pienzace tu”, l’appuntamento con gli itinerari in lingua napoletana, per calarsi nella Napoli più autentica e ripercorrere la storia della città, del suo santo patrono e del popolo a lui devoto. Il percorso parte dalla Real Cappella e attraversa le magnifiche sacrestie, per proseguire poi nelle sale del museo del Tesoro di San Gennaro, fino al bellissimo cortile.

Costi: € 20,00. Bambini fino ai 12 anni ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria.