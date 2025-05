Tessile e concia, gara del Mimit: agevolazioni per 30,5 milioni

Resterà aperta fino al 3 giugno 2025 la finestra per rispondere al bando di finanziamento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) dedicato alla filiera delle fibre tessili naturali e alla concia della pelle, con un focus particolare su sostenibilità e innovazione.

La misura vuole promuovere e sostenere gli investimenti, la ricerca e l’innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione delle fibre tessili naturali, di quelle provenienti da processi di riciclo e da quelli di concia della pelle, con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il loro riutilizzo, la biologicità e l’impatto ambientale.

Il bando sostiene quindi programmi di investimento nelle seguenti linee di intervento: crescita e innovazione, investimenti finalizzati all’aumento della capacità produttiva, nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale e riduzione degli sprechi e certificati da soggetti qualificati; sostenibilità ambientale, acquisizione di beni strumentali, certificazioni ambientali di prodotto e di processo, utilizzo di fibre tessili di origine naturale e di materiali provenienti da processi di riciclo e di scarto di lavorazioni.

Sono considerate ammissibili le spese relative a macchinari e attrezzature nuove, incluse le spese di installazione; formazione del personale dedicato ai nuovi macchinari (fino al 20% del costo); brevetti e licenze d’uso; certificazioni di sostenibilità di prodotto e processo; software per la tracciabilità della filiera; ricerca e sviluppo, fino al 30% del totale.

Le agevolazioni sono destinate a micro, piccole e medie imprese italiane, attive nei settori tessili e della concia (codici ATECO 13 e 15.11). Le aziende devono essere regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda.

La dotazione finanziaria complessiva è di 30,5 milioni di euro. In particolare, le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato, con percentuali che variano a seconda dell’importo degli investimenti: 60% a fondo perduto per investimenti fino a 100.000 euro; finanziamento agevolato fino all’80% per investimenti superiori a 100.000 e fino a 200.000 euro.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online, tramite la procedura disponibile sul sito di Invitalia.