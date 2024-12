Tessile, scarti di eucalipto per realizzare coloranti ecologici

Sviluppare una linea completa di coloranti tessili naturali ed ecologici utilizzando sottoprodotti della lavorazione dell’eucalipto. E’ l’obiettivo del progetto Agricolor360, finanziato con i fondi europei del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana. I protagonisti dell’iniziativa, si spiega in una nota, sono la società nazionale di ricerca con sede a Prato Next Technology Tecnotessile, l’azienda di Montemurlo (Prato) Trafi Creatività Tessile, l’impresa di Massarosa (Lucca) Versil Green società agricola, Florexport, e lo Studio Demetra. Il progetto è stato al centro di un convegno a Montemurlo. Agricolor360 si basa sulla produzione e caratterizzazione di una serie di coloranti naturali estratti dai sottoprodotti dell’eucalipto coltivato in Versilia, sperimentando principalmente una gamma di colori sulle tonalità dal rosso all’arancio. Di fatto una parte dei rami dell’eucalipto che non possono essere utilizzati da fiorai e flower designer per allestimenti e bouquet, invece di finire in discarica vengono riutilizzati da Trafi Creatività Tessile, che è riuscita a trasformare un prodotto di scarto del florovivaismo in risorsa per una moda e un tessile sostenibili. Questa iniziativa, infatti, non solo riduce i sottoprodotti della lavorazione delle fronde, ma introduce anche soluzioni ecologiche per l’industria tessile. La seconda parte della mattinata è stata dedicata a un focus sui risultati relativi allo sviluppo del progetto RegioGreenTex che coinvolge 43 partner provenienti da 11 regioni di otto paesi europei, dedicato a creare una catena del valore per il riciclo dei tessuti.