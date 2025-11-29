TFF, i premi dell’edizione 43: la prossima sarà dedicata a Marilyn

Roma, 29 nov. (askanews) – Si chiude la 43esima edizione del Torino Film Festival, con la notizia che l’edizione 44 sarà all’insegna di Marilyn Monroe, diretta per la terza volta da Giulio Base, e a lei verrà dedicata l’immagine guida e la retrospettiva.

“The Garden Of Earthly Delights” di Morgan Knibbe ha vinto il premio per il miglior film in questa edizione. Lo ha stabilito la giuria del Concorso Lungometraggi presieduta da Ippolita di Majo (Italia) e composta da Lolita Chammah (Francia), Wannes Destoop (Belgio), Sergei Loznitsa (Ucraina) e Giona Nazzaro (Italia) che ha assegnato anche il Premio speciale della Giuria a “Ida Who Sang So Badly Even The Dead Rose Up And Joined Her In Song” di Ester Ivakic e il Premio per la miglior sceneggiatura a “Ailleurs La Nuit” di Marianne Métivier. Premio per le migliori performance a Sadie Scott (Fucktoys) e Maria Wróbel (Que Ma Volonté Soit Faite).

La giuria del Concorso Documentari, presieduta da Giovanna Gagliardo (Italia) e composta da Orkhan Aghazadeh (Azerbaijan) e Gianluca e Massimiliano De Serio (Italia), ha assegnato invece il Premio per il miglior film a “Seeds” di Brittany Shyne; il Premio speciale della Giuria a “Coexistence, My Ass!” di Amber Fares. Menzione speciale a “Bobò” di Pippo Delbono.

Infine, la giuria del Concorso Cortometraggi, presieduta da Lina Sastri (Italia) e composta da Paolo Maria Spina (Italia) e Sergio Toffetti (Italia), ha assegnato il Premio per il miglior film a “What Have YouDone, Zarina?” di Camila Sagyntkan, il Premio speciale della Giuria a “175” di Sepehr Nosrati e una Menzione speciale a “Fin” di Ward Kayyal. La giuria composta dai critici cinematografici Igor Angjelkov (Macedonia), Chiara Spagnoli Gabardi (Italia) e Paul Risker (Regno Unito), ha assegnato inoltre il premio Fipresci (Premio della Federazione Internazionale della Stampa Cinematografica) a “The Anatomy Of The Horses” di Daniel Vidal Toche.

Si chiude pensando alla prossima edizione dedicata a Marilyn Monroe. “Dopo due centenari che era doveroso celebrare, Brando nel 2024 e Newman nel 2025, nel 2026 la retrospettiva sarà dedicata a una donna, nel centesimo anniversario della sua nascita – ha spiegato il direttore artistico Giulio Base – non soltanto un’attrice, ma un mito, un’icona luminosa dell’immaginario collettivo. L’immagine scelta per il 44esimo Torino Film Festival proviene dal suo ultimo servizio fotografico, realizzato pochi giorni prima della scomparsa: uno scatto che custodisce bellezza e fragilità, con quel lieve senso di nostalgia del futuro, come se sapesse di essere destinata a vivere nell’eternità più che nel presente”.

L’immagine scelta è stata scattata dal fotografo George Barris a Santa Monica nel 1962, all’interno di un servizio conosciuto come “The Last Photos”. Nel 1997 il Museo Nazionale del Cinema di Torino ha comprato all’asta a Los Angeles tre stampe fotografiche con i ritratti realizzati sulla spiaggia che riportano la firma del fotografo e che sono esposte alla Mole Antonelliana in un corner dedicato alla diva Marilyn, insieme ad altre foto, oggetti personali e gioielli.