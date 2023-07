“Tftec”, ecco il dispositivo che ripristina la sensazione di freddo negli amputati

I ricercatori del Laboratorio di Fisica Applicata Johns Hopkins (APL) hanno sviluppato uno dei dispositivi refrigeranti piu’ piccoli, intensi e veloci al mondo, chiamato “wearable thin-film thermoelectric cooler” (TFTEC), e si sono associati con neuroscienziati per aiutare gli amputati a percepire una sensazione di temperatura con i loro arti fantasma. Questo progresso, uno dei primi del suo genere, offre una nuova capacita’ utile per una varieta’ di applicazioni, tra cui protesi migliorate, tatticita’ per nuove modalita’ nella realta’ aumentata (AR) e terapie termicamente modulate per applicazioni come la gestione del dolore.

La tecnologia offre inoltre diverse potenziali applicazioni industriali e di ricerca, come il raffreddamento di elettronica e laser e il recupero di energia nei satelliti. Lo sviluppo della tecnologia TFTEC presso APL e’ iniziato nel 2016, quando Rama Venkatasubramanian, un ingegnere di dispositivi a semiconduttore e responsabile tecnologo per la ricerca sulle termoelettriche di APL, ha iniziato a sviluppare materiali termoelettrici nano-ingegnerizzati avanzati e dispositivi per il programma MATRIX dell’agenzia per i progetti di ricerca avanzata della difesa (DARPA).

Per supportare MATRIX, APL ha sviluppato materiali termoelettrici sottili avanzati chiamati “Controlled Hierarchically Engineered Superlattice Structures” (CHESS), per consentire un nuovo insieme di capacita’ di trasduzione per diverse applicazioni del Dipartimento della Difesa, tra cui il raffreddamento dei chip dei computer e dei componenti del motore. I progressi di Venkatasubramanian nelle termoelettriche CHESS erano cosi’ significativi alla fine del 2019 che Bobby Armiger, responsabile del “Exploratory Science Branch” di APL, si chiedeva se i suoi dispositivi potessero essere utilizzati per facilitare la sensazione di temperatura negli arti fantasma degli amputati per migliorare le protesi. Dal 2006, APL stava guidando il programma “Revolutionizing Prosthetics” della DARPA, un’iniziativa focalizzata sulla creazione di un arto artificiale controllato mentalmente che ripristini una capacita’ motoria e sensoriale quasi naturale nei pazienti amputati degli arti superiori. “Nessuno era stato in grado di creare una sensazione di raffreddamento con la velocita’, l’intensita’ e l’efficienza necessarie per ripristinare la percezione termica naturale con un sistema protesico,” ha detto Armiger. “Ripristinare la sensazione di temperatura ha applicazioni pratiche, come identificare una bevanda fredda, oltre al potenziale di migliorare l’incarnazione emotiva del dispositivo protesico, magari sentendo il calore della mano di una persona cara”.