In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: P&G e il WWF insieme per un’Italia più verde; Obiettivo Terra 2021, premiato lo scatto vincitore; Spighe Verdi 2021, candidature entro il 12 maggio; Earth 300, il gigayacht a zero emissioni.

