Tg Ambiente – 4/5/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:

– Materie prime, al via i primi progetti strategici dell’Unione Europea

– Conai premia le migliori tesi di laurea sull’economia circolare

– Torna Ecofuturo Festival, l’evento dedicato alle EcoTecnologie

– La risposta dell’oceano ai cambiamenti climatici

