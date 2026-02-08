Tg Ambiente – 8/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Roma diventa hub internazionale per la mobilità climatica
– Zone umide, ecosistemi chiave contro la crisi climatica
– Cammini d’Italia, più risorse per il turismo sostenibile
– Rifiuti tessili, il progetto con “ricompense” per la raccolta di abiti usati
