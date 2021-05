In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: Nel Pnrr un progetto per la rinaturazione del Po; Cresce la raccolta differenziata in Italia; Marine litter, conclusa operazione “30 days at sea3.0”; Parte da Roma l’impegno dei cittadini per citta’ piu’ sostenibili.

mrv/ads/red