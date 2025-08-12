Tg Economia – 12/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– A giugno in crescita export e saldo commerciale
– La Commissione Ue accende un faro sulle sovvenzioni estere
– Dal 15 settembre le domande per il Bonus Psicologo
– Contanti in viaggio, dai 10 mila euro vanno dichiarati alla Dogana
