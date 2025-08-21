Tg Economia – 21/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Ue e Usa scoprono le carte sui dazi, 15% su farmaci, auto e chip
– In Europa aumentano le nuove imprese e i fallimenti
– America Latina, in crescita il trasporto aereo di merci
– Commercio di oggetti preziosi, ecco cosa serve per svolgere l’attività
