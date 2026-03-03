Tg Economia – 3/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La guerra in Iran spinge il prezzo di gas e petrolio
– Turismo, 3.500 prenotazioni a rischio per la crisi in Medio Oriente
– Infrastrutture strategiche, il conto diventa più salato
– Assegno unico, aggiornamento Isee entro giugno per ottenere gli arretrati
sat/azn
sat/azn