Tg Economia – 30/3/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Industria, a febbraio in calo prezzi produzione

– Agroalimentare, Italia e Asia Centrale rafforzano la cooperazione

– Mercato auto Ue, Italia guida la ripresa ma resta indietro nell’elettrico

– Il Durc, ecco a cosa serve e quando è richiesto

mgg/azn