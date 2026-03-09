Tg Economia – 9/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Guerra in Iran, il caro bollette rischia di costare 10 miliardi in più
– GSE, contratti a lungo termine cruciali contro la volatilità dei prezzi dell’energia
– Terna, ogni euro investito nella rete elettrica genera 1,3 euro di Pil
– Scade il termine per l’undicesima rata della rottamazione quater
sat/azn
