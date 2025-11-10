Tg News – 10/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Procura Parigi, sì a libertà vigilata per Sarkozy
– Bufera Bbc, Trump scrive lettera e minaccia querela
– Omicidio Sharon Verzeni, Sangare ritratta in aula
– Individuato elicottero caduto nell’Aretino
– Cade divieto educazione sessuale alle medie
– Salvini chiede di allargare la rottamazione
– Cucina italiana patrimonio dell’umanità, primo ok
– Elkann striglia i piloti Ferrari
– Previsioni 3BMeteo 11 Novembre
azn
azn