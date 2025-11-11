Tg News – 11/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Stupri di Caivano, due maggiorenni condannati anche in Appello
– Madonna di Trevignano, veggente e marito a processo per truffa
– Kiev si ritira da 5 insediamenti a Zaporizhzhia
– Aereo militare turco si spezza in volo e precipita
– Incendio in edificio occupato in periferia Roma, un ferito grave
– Due anni dall’omicidio di Giulia Cecchettin, parla il padre
– Bankitalia, tassi ancora in crescita sui nuovi mutui casa
– Mattarella a Vienna: “Irresponsabile indebolire l’Onu”
– Previsioni 3BMeteo 12 Novembre
