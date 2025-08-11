Tg News – 11/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Zelensky: “Le concessioni non fermeranno la Russia”
– Uccisi in raid a Gaza 6 giornalisti e operatori di Al Jazeera
– Nuova stretta per chi getta rifiuti dal finestrino dell’auto
– Milano, 71enne investita e uccisa da auto pirata
– Bimbo di 4 anni muore per un colpo di calore in Sardegna
– Richiamati marchi di friarelli per sospetto botulino
– Fiamme sul Vesuvio, impegnati 80 Vigili del Fuoco e 4 Canadair
– Incendio traghetto Palermo-Napoli, le reazioni dei passeggeri
– Previsioni 3B Meteo 12 Agosto

