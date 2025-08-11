Tg News – 11/8/2025





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Zelensky: “Le concessioni non fermeranno la Russia”

– Uccisi in raid a Gaza 6 giornalisti e operatori di Al Jazeera

– Nuova stretta per chi getta rifiuti dal finestrino dell’auto

– Milano, 71enne investita e uccisa da auto pirata

– Bimbo di 4 anni muore per un colpo di calore in Sardegna

– Richiamati marchi di friarelli per sospetto botulino

– Fiamme sul Vesuvio, impegnati 80 Vigili del Fuoco e 4 Canadair

– Incendio traghetto Palermo-Napoli, le reazioni dei passeggeri

– Previsioni 3B Meteo 12 Agosto

azn