Tg News – 12/1/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Venezuela, liberati Trentini e Burlò

– Papa Leone incontra leader opposizione Venezuela Machado

– Proteste in Iran, Trump: “Teheran ha chiesto di negoziare”

– Crans-Montana, Moretti resta in carcere

– Padre e figlio muoiono intossicati da monossido

– Da inizio anno 16 pedoni morti in 11 giorni

– Iscrizioni scolastiche al via da domani

– Meloni: “Gioia per liberazione Trentini e Burlò”

– Previsioni 3B Meteo 13 Gennaio

azn