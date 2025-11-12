Tg News – 12/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Femminicidi, bagarre alla Camera su parole Valditara
– Aggressione alla moglie fuori dal lavoro, 46enne in carcere
– Tragedia in un asilo di Soci, bimbo muore soffocato
– Gli Ucraini smentiscono la resa di Pokrovsk
– Venezuela, al via mobilitazione di forze e mezzi militari
– Trump scrive a Herzog per concedere grazia a Netanyahu
– Istat, rincari record per prezzi alimentari: +25% in 4 anni
– A Napoli nasce l’associazione Parthenope per una giustizia più trasparente
– Previsioni 3BMeteo 13 Novembre
