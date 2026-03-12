Tg News – 12/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Primo messaggio di Khamenei da Guida suprema: “Hormuz resti chiuso”
– Israele, colpita Gerusalemme vicino al Santo Sepolcro
– Iran, Meloni: “Appello a unità valido nonostante insulti”
– Il petrolio risale sopra i 100 dollari, borse in rosso
– Sabato a Roma i funerali di Enrica Bonaccorti
– Famiglia nel bosco, uno dei bambini in sciopero della fame
– Sanità, in aumento le aggressioni al personale medico
– London Book Fair, l’editoria italiana in vetrina nel Regno Unito
– Previsioni 3B Meteo 13 Marzo
azn
azn