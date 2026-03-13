Tg News – 13/3/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Trump: “Le navi attraversino lo stretto di Hormuz”

– L’Italia non partecipa alla guerra ma è allarme terrorismo

– Istat, “con guerra tendenza al ribasso economia mondiale”

– Verso Lampedusa petroliera russa alla deriva con 900 tonnellate di gasolio

– Neonati sepolti, Procura chiede 26 anni per Chiara Petrolini

– Morto a 94 anni Bruno Contrada, numero 3 del Sisde

– Paralimpiadi, giornata da record con 3 ori e 1 argento

– Iran e Medio Oriente, analisi e scenari in una tavola rotonda a Roma

– Previsioni 3B Meteo 14 Marzo

azn