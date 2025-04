Tg News – 14/4/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Atterrate le sei turiste del volo spaziale di Blue Origin

– Mosca “A Sumy colpita riunione ufficiali ucraini”

– Gaza, Hamas “Tutti gli ostaggi in cambio detenuti e fine guerra”

– Caso Resinovich, sequestrati guanti e 700 lame a casa del marito

– In carcere altra donna del boss Messina Denaro

– 19enne ucciso a Cesa, fermato un minorenne

– Meta addestra intelligenza artificiale con dati europei

– Transizione e sostenibilità all’Omc Med Energy di Ravenna

– Previsioni 3B Meteo 15 Aprile

