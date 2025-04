Tg News – 17/4/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Maltempo, allerta rossa in Piemonte, anziano annega in casa

– Meloni da Trump, Casa Bianca: “La Web Tax italiana ci danneggia”

– Il Papa nel carcere di Regina Coeli per il Giovedì Santo

– Udine, donna uccisa in casa, sospetti sull’ex

– Napoli, si sgancia cavo funivia del Faito, in 16 sospesi nel vuoto

– Al Policlinico di Roma rimosso liposarcoma di 40 kg

– La Bce taglia i tassi al 2,25%, Lagarde sferza l’Europa

– Unipol, a Milano la nuova sede di Cubo tra cultura e innovazione

– Previsioni 3B Meteo 18 Aprile

