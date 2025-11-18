Tg News – 18/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Pordenone, scontro tra auto e bus con 20 studenti
– Roma, 37enne accoltellata dal compagno sul Gra
– Attacco terroristico a sud di Gerusalemme
– Ucraina, attacco russo a regione Kharkiv
– La Ue propone la “Schengen militare”
– Bonus elettrodomestici, boom di richieste
– Stretta al Telemarketing selvaggio
– Stati Generali Salute Lazio, Rocca “Situazione finanziaria chiara”
– Previsioni 3B Meteo 19 Novembre
