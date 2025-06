Tg News – 19/6/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– In Israele missile iraniano su ospedale

– Ucraina, Putin pronto a incontrare Zelensky per accordo

– Villa Pamphili, donna trovata morta è russa

– Garlasco, Garofano: “Reperti casa Poggi in buone condizioni”

– Piacenza, trovato feto in cestino bagno ospedale

– Sciopero, Venerdì nero per i trasporti

– Gattuso, prima uscita da C.T. “Un sogno che si avvera”

– Giovani, al via il Festival della Restanza e della Tornanza

– Previsioni 3B Meteo 20 Giugno

