Tg News – 20/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Trump alla guerra dello champagne, dazi al 200%
– Macron attacca Trump: “Vuole un’Europa vassalla, inaccettabile”
– Incidente fra treni in Spagna, almeno 41 vittime
– Federica Torzullo, al marito contestato reato femminicidio
– Bimba di due anni muore soffocata da un wurstel
– Tar annulla provvedimenti di Bologna Città 30
– Turismo, per Roma un 2025 record, quasi 23 milioni di arrivi
– Groenlandia, Von Der Leyen “I nuovi dazi Usa sono un errore”
– Previsioni 3B Meteo 21 Gennaio
