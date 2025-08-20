Tg News – 20/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Incidente ferroviario sulla linea Brennero-Trento
– Maltempo, auto in torrente ad Enna, morto conducente
– Israele, Difesa approva piano per occupare Gaza
– Ucraina, Trump ottimista per i negoziati con la Russia
– Cina e India accelerano il disgelo, tornano i voli diretti
– Bce, Lagarde “Economia Area Euro in frenata con dazi Usa”
– Nel 2024 multe alle stelle per gli italiani
– L’addio a Pippo Baudo nella sua Militello
– Previsioni 3B Meteo 21 Agosto
