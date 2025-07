Tg News – 21/7/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Sindaco Sala indagato: “Le mie mani sono pulite”

– Raid di terra nella Striscia di Gaza, 27 morti

– 25 Paesi tra cui l’Italia: “La guerra deve finire subito”

– In Bangladesh aereo militare si schianta su scuola

– Donna trovata morta a Roma, spunta ipotesi overdose

– Consulta: per licenziamenti illegittimi pochi 6 mesi risarcimento

– Annullato concerto Gergiev nella Reggia di Caserta

– Inchiesta urbanistica: Sala va avanti, Tancredi si dimette

– Previsioni 3B Meteo 22 Luglio

azn