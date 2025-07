Tg News – 22/7/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Nuova offensiva Idf a Gaza, oltre 60 morti

– Separazione carriere Magistrati, secondo ok dal Senato

– Dj Godzi morto a Ibiza, il padre: “E’ stato legato e picchiato”

– A Pisa guardia giurata spara a moglie, poi si toglie la vita

– Perugia, suicidio assistito a casa per giornalista Laura Santi

– A Milano Sala affida deleghe Urbanistica a vicesindaca

– Fmi all’Italia: solida performance fiscale

– Webuild, completata galleria Casalnuovo sulla linea AV/AC Napoli-Bari

– Previsioni 3B Meteo 23 Luglio

azn