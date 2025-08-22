Tg News – 22/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Bimbo investito, tragedia a Catanzaro
– Viterbo, bimbo cade dall’auto in corsa
– Gaza, carestia provocata dall’uomo
– Ucraina, negoziati in stallo
– Milano, revocati domiciliari a Catella
– Bologna, in tribunale Kuznietsov sospetto di Nord Stream
– Controesodo, weekend da bollino rosso
– Gasparri “Stop ad attacchi a Gaza e liberazione ostaggi israeliani”
– Previsioni 3B Meteo 23 agosto
