Tg News – 23/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Via libera del Senato alla Manovra, ora alla Camera
– Caso Epstein, nuove rivelazioni su Trump
– Greta Thunberg arrestata a Londra durante raduno Pro Pal
– Famiglia nel bosco, bambini rimangono in comunità
– Cambia Inno di Mameli, sparisce il “Sì” finale
– Save the Children, povertà piaga per milioni di bambini
– Luminarie, eventi e addobbi, Comuni spendono 400 milioni
– Il Consiglio Regionale del Lazio approva la manovra 2026
– Previsioni 3B Meteo 24 Dicembre
