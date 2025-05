Tg News – 23/5/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Trump minaccia Europa con dazi al 50% da Giugno

– Mosca gela ipotesi negoziati in Vaticano

– Garlasco, difesa Stasi: “In impronta Sempio forse traccia biologica”

– Arrestato per violenza sessuale sindaco Rivolta d’Adda

– Anniversario Capaci, Mattarella su lotta alla mafia

– Sciopero nazionale treni, ritardi e disagi in tutta Italia

– Confesercenti, in caso di scudetto a Napoli giro affari da 230 mln

– “Aerea”, l’arte di Bramante in mostra all’Aeroporto di Fiumicino

– Previsioni 3B Meteo 24 Maggio

