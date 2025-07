Tg News – 23/7/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– 20enne muore in rogo nel milanese, ipotesi omicidio– Urbanistica a Milano, Tancredi risponde alle domande del Gip– Omicidio Alice Neri, Galloul condannato a 30 anni– Mosca contro l’Italia sul caso Gergiev– Trump annuncia accordo commerciale con il Giappone– Ddl sui conti correnti, via libera unanime alla Camera– Emergenza overtourism sulle Dolomiti– Italia-Algeria, Meloni: “Sull’energia salda cooperazione”– Previsioni 3B Meteo 24 Luglio

