Tg News – 25/3/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Primo caso di influenza aviaria per un essere umano, è in Lombardia

– Tredicenne accoltella la professoressa a scuola, arrestato

– Referendum giustizia, Nordio “Governo mi ha confermato fiducia”

– Santanchè, mozione di sfiducia da Lunedì alla Camera

– Famiglia nel bosco, la lettera dopo l’incontro con La Russa

– Incendio all’hotel Bristol di Parigi, 400 evacuati

– Gasolio oltre i due euro, nonostante il taglio delle accise

– Torino, il restauro delle facciate della Gran Madre di Dio in dirittura d’arrivo

– Previsioni 3B Meteo 26 Marzo

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